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В 91 год вопреки слухам об уходе: почему Алиса Фрейндлих продолжает сниматься в кино и выходить на сцену

В 91 год вопреки слухам об уходе: почему Алиса Фрейндлих продолжает сниматься в кино и выходить на сцену

Народная артистка Алиса Фрейндлих принадлежит к той редкой категории мастеров, для которых профессия остаётся смыслообразующей частью жизни в любом возрасте.

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