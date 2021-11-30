В районе археологической зоны Теотиуакан штата Мехико упал воздушный шар с пассажирами.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Падение воздушного шара в Мехико: 9 пострадавших Воздушный шар с 15 пассажирами совершал полет в окрестностях археологической зоны Теотиуакан.