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Сбер внедрил биометрическую оплату на вокзалах Петербурга

Сбер внедрил биометрическую оплату на вокзалах Петербурга

Сбер внедрил на четырех вокзалах Северной столицы оплату «улыбкой». Покупка билета на электрички теперь доступна по биотметрическим терминалам.

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