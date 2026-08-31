Сбер внедрил биометрическую оплату на вокзалах Петербурга

Сбер внедрил на четырех вокзалах Северной столицы оплату «улыбкой». Покупка билета на электрички теперь доступна по биотметрическим терминалам.
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