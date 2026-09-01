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Захарова: Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские действия

Захарова: Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские действия

Берлин получит от Москвы достойный ответ на свои антироссийские решения, основанные на бездоказательных обвинениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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