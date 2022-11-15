Медиа: директор Службы внешней разведки России после переговоров с шефом ЦРУ отправился в Иран

После состоявшейся вчера встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, которая прошла в столице Турции Анкаре, глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин отправился в столицу Ирана.
После состоявшейся вчера встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, которая прошла в столице Турции Анкаре, глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин отправился в столицу Ирана.
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