Военное обозрение

3 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Первое- сколько угодно раз и не прерываясь, вот второе- минимум затруднительнееУкраинский минист...
  • Александр Пятнистый
    Дурень думкою радiэ, нэю вiн i богатiэ)))))Украинский минист...
  • Misha Glusch
    исчерпывающая информация, сцукоБелый дом назвал ...

Медиа: директор Службы внешней разведки России после переговоров с шефом ЦРУ отправился в Иран

Медиа: директор Службы внешней разведки России после переговоров с шефом ЦРУ отправился в Иран

После состоявшейся вчера встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, которая прошла в столице Турции Анкаре, глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин отправился в столицу Ирана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх