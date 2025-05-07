МВД раскошелится: миллион рублей заплатят за информацию о маньяке

Власти готовы заплатить за сведения о маньяке, орудовавшем в Воронежской области с 2015 по 2017 год.МВД России объявило о рекордном вознаграждении в 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Валерия Андреева, подозреваемого в серии из восьми убийств, совершённых в 2010-х годах пишет "Комсомольская правда".
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