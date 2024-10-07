Иностранца поймали при попытке сбыть героин на железнодорожной станции

20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии через интернет приобрел партию запрещенного вещества, расфасовал его на разовые дозы и попытался сбыть на территории Барабинского района Новосибирской области.
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