Китай запустил систему мониторинга таяния ледников в реальном времени

По данным Китайской академии наук (CAS), система мониторинга ледников в режиме реального времени была официально введена в эксплуатацию на леднике горы Юйлуншань в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.
По данным Китайской академии наук (CAS), система мониторинга ледников в режиме реального времени была официально введена в эксплуатацию на леднике горы Юйлуншань в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.
Свежие комментарии