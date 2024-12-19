Сырский рассказал Великобритании о чрезвычайно сложной ситуации

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте является чрезвычайно сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, сообщение опубликовано в Telegram-канале главкома ВСУ.
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