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Сырский рассказал Великобритании о чрезвычайно сложной ситуации

Сырский рассказал Великобритании о чрезвычайно сложной ситуации

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте является чрезвычайно сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, сообщение опубликовано в Telegram-канале главкома ВСУ.

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