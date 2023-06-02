Лучшие Анекдоты из Питера за 02.06.2023

👡👡👡 Завтрак съешь сам, в обед раздели друга, на ужин погуляй по Невскому. 👡👡👡 Меня мучает вопрос: можно ли желать сладких снов диабетикам? 👡👡👡 Почему меня никто не понимает? Неужели я формулирую свои коммуникативные акты посредством слишком клаузных лингвистических конструкций, недоступных для адекватного когнитивного восприятия? 👡👡👡 Спешка - сестра торопливости и владелица контрольного пакета акций предприятия, изготавливающего грабли.