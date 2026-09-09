Слуцкий: точно не буду говорить, что завершаю тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что не готов объявить об окончании карьеры, несмотря на накопившееся утомление, и намерен некоторое время посвятить медиапроектам.
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