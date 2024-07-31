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Добрый Мир

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В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км

В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км

Вчера 9,6K прочитали На фоне одного из серии удачных пусков классического оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», уничтожившего пусковую установку M270 MLRS, в России объявили о продолжении разработки баллистического проекта новой ракеты, получившей название проект «Искандер-1000», предназначенного для уничтожения целей на расстоянии 1000 км или более.

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