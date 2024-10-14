Сталин в Турции. 1910-е. Неизвестные страницы биографии. ЧАСТЬ 2

Краткое лирическое отступление или глава под названием «Подростковые политики У нашего хозяина здесь, в Акьязи, есть несколько внуков, одному из которых 20 лет, и сейчас он учится в Стамбульском техническом университете на экономиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии