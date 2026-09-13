Польша: В утренние часы российский беспилотник поразил пассажирский поезд возле села Ягодин в Волынской области Украины, в 2 км (1,24 мили) от пограничного перехода Дорохуск-Ягодин с польским Любинским воеводством.
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