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Польша: В утренние часы российский беспилотник поразил пассажирский поезд возле села Ягодин в...

Польша: В утренние часы российский беспилотник поразил пассажирский поезд возле села Ягодин в Волынской области Украины, в 2 км (1,24 мили) от пограничного перехода Дорохуск-Ягодин с польским Любинским воеводством.

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