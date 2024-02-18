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"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

  Суд в Тюмени отправил в следственный изолятор троих молодых азербайджанцев, которые толпой нападали на людей, снимали свои хулиганские действия на видео, накладывали весёлую музыку и публиковали это в соцсети.

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Комментарии
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star
на историческую родину со всем выводком и с конфискацией
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8 час.
Гена Саваторов
Восстановите СМЕРШ и всех через мелкое сито. Только не в тюрьму, а на историческую родину. Это касается абсолютно всех. Не надо зацикливаться на одной нации. В каждой нации  есть идиоты и подонки. А если россиянин- лет на 15 лес валить- выслать некуда.
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8 час.
ВЛ
Владимир Лосев
почему у нас такая продажная законодательная власть?
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3 час.

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