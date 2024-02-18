"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

Суд в Тюмени отправил в следственный изолятор троих молодых азербайджанцев, которые толпой нападали на людей, снимали свои хулиганские действия на видео, накладывали весёлую музыку и публиковали это в соцсети.
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