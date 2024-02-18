"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

Гена Саваторов

Восстановите СМЕРШ и всех через мелкое сито. Только не в тюрьму, а на историческую родину. Это касается абсолютно всех. Не надо зацикливаться на одной нации. В каждой нации есть идиоты и подонки. А если россиянин- лет на 15 лес валить- выслать некуда.