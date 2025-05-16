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Как была придумана лапша быстрого приготовления, и причем здесь художник китайской династии Цин

Как была придумана лапша быстрого приготовления, и причем здесь художник китайской династии Цин

Кто придумал лапшу быстрого приготовления? / Фото:new-retail.ru, yahoo.com  Если нет времени заморачиваться с готовкой, можно залить кипятком лапшу быстрого приготовления и через пару минут сытное блюдо на столе.

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