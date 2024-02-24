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Бейдер проиграл Феррейре нокатуом на 20-й секунде боя на турнире PFL vs Bellator

Бейдер проиграл Феррейре нокатуом на 20-й секунде боя на турнире PFL vs Bellator

24 февраля в главном событии вечера на турнире PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) американец Райан Бейдер встретился с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой и потерпел сокрушительное поражение на старте поединка.

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