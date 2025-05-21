В 2025 году ГАТИ выдала более 100 ордеров на благоустройство дворов

Всего запланировано около 500 С начала агротехнического сезона более 45 муниципальных округов приступили к работам по благоустройству по ордерам Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на 102 объектах.
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