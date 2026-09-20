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Семинар о новой процедуре согласования АГР пройдет в столице 23 сентября

Семинар о новой процедуре согласования АГР пройдет в столице 23 сентября

23 сентября в Москве пройдет очный семинар для представителей компаний-застройщиков, посвященный изменениям процедуры получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) и работе Архитектурной комиссии города Москвы.

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