Диана Арбенина о новом альбоме BloodyMary, наркотиках, судьбе и смерти — интервью

7 июня на «Лукойл Арене» пройдет большой концерт Дианы Арбениной с новым материалом. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с певицей о песнях «серф» и «линч», любимой (и нелюбимой) музыке, наркотиках, судьбе и смерти.
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