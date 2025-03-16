В Эквадоре заявили о необходимости частной добычи нефти

Экономика Эквадора продолжит слабеть без частной разработки нефтяных месторождений, заявил исполнительный директор Эквадорского института политической экономии Хосело Андраде, 16 марта передает Cuenca High Life.
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