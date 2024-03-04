Пушков увидел в реакции ФРГ на утечку беседы офицеров готовность к войне с РФ

Реакция в Германии на утечку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали план нападения на Крымский мост с использованием ракет Taurus, показывает, что военные круги страны "вновь рвутся в бой", заявил сенатор Алексей Пушков.
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