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Подполковника Фролова арестовали за мошенничество по делу комбрига Городилова

Подполковника Фролова арестовали за мошенничество по делу комбрига Городилова

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова кавалер трёх орденов Мужества подполковник Константин Фролов обвиняется в особо крупном мошенничестве.

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