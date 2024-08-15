Подполковника Фролова арестовали за мошенничество по делу комбрига Городилова

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова кавалер трёх орденов Мужества подполковник Константин Фролов обвиняется в особо крупном мошенничестве.
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