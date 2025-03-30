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‼️🇷🇺🇺🇦 Удары артиллерии, горящая техника и бегущий враг: Кадры боев за Запорожье ДНР "🅾️тважные" продолжают продвижение на Покровском направлении, выбивая врага из одного населенного пункта за другим.

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