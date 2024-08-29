Новые законы вступят в силу в России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу новые законы, касающиеся различных сфер жизни страны. Так, в образовании появятся обязательные уроки труда, а предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименован в "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Отечества".
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