Парк Беломорской сплавной компании пополнился новыми буксирами собственного производства

Беломорская сплавная компания завершила навигацию 2024 года, и этот сезон ознаменовался значимым событием — был построен и спущен на воду новый буксир, который получил имя первого губернатора Архангельской области Павла Балакшина.
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