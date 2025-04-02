На Западе забили тревогу: начали сбываться жуткие пророчества Ванги

Узнайте, что предсказали на 2025 год Нострадамус и Баба Ванга. Знаменитый экстрасенс, прославившийся умением предвидеть крупные мировые события, точно предсказал разрушительные землетрясения, прокатившиеся по всему миру за последнюю неделю.