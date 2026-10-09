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На Купянском направлении уничтожен мост через реку Оскол

На Купянском направлении уничтожен мост через реку Оскол

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара по мосту в населенном пункте Петровка Харьковской области, использовавшемуся в военных целях.

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