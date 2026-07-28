«Уже через несколько месяцев?»: поляки о новых сроках столкновения РФ и НАТО

Польские читатели новостного портала Wiadomosci - Gazeta.pl прокомментировали информацию британского консервативного ресурса Mail on Sunday о том, что Россия, согласно информации спецслужб, готовиться «проверить» НАТО военным путем уже с самое ближайшее время.
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