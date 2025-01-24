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Астана с ускорением катится в сторону Вашингтона

Астана с ускорением катится в сторону Вашингтона

В Казахстане усиливается русофобия и звучат голоса депутатов о необходимости пересмотра положений договора о ЕАЭС, что логично укладывается в процесс наращивании военно-политического сотрудничества с членом НАТО Турцией.

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