Подполковник Дэвис: Зеленский не способен завершить конфликт на Украине

Участие Владимира Зеленского в переговорах было бы плохой идеей из-за его неспособности принимать решения, способствующие урегулированию украинского конфликта, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
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