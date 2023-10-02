Россия готовится отобрать у коммерсантов ещё 10 крупных компаний и холдингов, прокуроры нашли крайних

МП

Михаил Пантюхин

Те, кто воровали и воруют здесь, а вкладывают не в Россию а в "цивилизованный запад" должны знать, что они там потеряют все, и приползут опять в Россию чтобы опять паразитировать на России и её НАРОДЕ, пора закрывать эту вакханалия! Запад спит и видит нас всех в ластах или в белых тапочках, а эти "патриоты" им в этом помогают! А все паразиты должны просто сдохнуть, ведь многие из них прямо сейчас помогают зе, бидону и бандерлогской пидерсии!!!!