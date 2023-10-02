Блог ДРЕВНИЙ КАВКАЗ С непониманием и тревогой смотрят миллиардеры на то, как Государство отбирает крупные предприятия и заводы пользуясь тем, что приватизация была проведена незаконно.
Россия готовится отобрать у коммерсантов ещё 10 крупных компаний и холдингов, прокуроры нашли крайних
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Те, кто воровали и воруют здесь, а вкладывают не в Россию а в "цивилизованный запад" должны знать, что они там потеряют все, и приползут опять в Россию чтобы опять паразитировать на России и её НАРОДЕ, пора закрывать эту вакханалия! Запад спит и видит нас всех в ластах или в белых тапочках, а эти "патриоты" им в этом помогают! А все паразиты должны просто сдохнуть, ведь многие из них прямо сейчас помогают зе, бидону и бандерлогской пидерсии!!!!
Ответить
1 час.
Валерий Мязин
Давно пора,ещё и проценты на числить за пользование предприятием, вернуть налоги которые не платили., а потом к стенке.
Ответить
1 час.
Светлана Петрова
Вопрос у кого забирают и кому отдают. Властные структуры что и бандиты, народу вряд ли лучше станет от их изьятий
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии