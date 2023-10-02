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Россия готовится отобрать у коммерсантов ещё 10 крупных компаний и холдингов, прокуроры нашли крайних

Россия готовится отобрать у коммерсантов ещё 10 крупных компаний и холдингов, прокуроры нашли крайних

Блог ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ С непониманием и тревогой смотрят миллиардеры на то, как Государство отбирает крупные предприятия и заводы пользуясь тем, что приватизация была проведена незаконно.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Те, кто воровали и воруют здесь, а вкладывают не в Россию а в &quot;цивилизованный запад&quot; должны знать,  что они там потеряют все, и приползут опять в Россию чтобы опять паразитировать на России и её НАРОДЕ, пора закрывать эту вакханалия! Запад спит и видит нас всех в ластах или в белых тапочках, а эти &quot;патриоты&quot; им в этом помогают! А все паразиты должны просто сдохнуть, ведь многие из них прямо сейчас помогают зе, бидону и бандерлогской пидерсии!!!!
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1 час.
Валерий Мязин
Давно пора,ещё и проценты на числить за пользование предприятием, вернуть налоги которые  не платили., а потом к стенке.
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1 час.
Светлана Петрова
Вопрос у кого забирают и кому отдают. Властные структуры что и бандиты, народу вряд ли лучше станет от их изьятий
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22 мин.

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