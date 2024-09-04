Как я и думал, материал о наступлении на Красноармейск породил множество вопросов у читателей. Даже «близорукие», те, кто в силу особенностей своего «зрения» могут видеть «лишь только тут», как бы сказал мэр Киева, задумались над простым вопросом – зачем? И сколько это продлится? Действительно, я понимаю вполне нормальное человеческое желание изгнать врага со своей земли и дать гражданским возможность жить так, как они жили раньше.