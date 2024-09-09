Суд поставил точку в деле о нападении на инспектора ДПС в Колпино. Полицейский получил 5 ударов ножом в живот и шею, он выжил.
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Суд поставил точку в деле о нападении на инспектора ДПС в Колпино. Полицейский получил 5 ударов ножом в живот и шею, он выжил.