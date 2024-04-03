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Парламентская газета

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  • Николай Чернявский
    Что то слишком долго готовится!!!!!!В Госдуме готовит...
  • Татьяна Бутова
    Точно. С собаками решали в таком темпе.В Госдуме готовит...
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    Неужели дождались. Сколько времени и людей обсуждали этот вопрос и переживали, били тревогу, требовали решения пробле...В Госдуме готовит...

В Совфеде предложили вернуться к вопросу расширения курортного сбора

В Совфеде предложили вернуться к вопросу расширения курортного сбора

Право вводить курортный сбор нужно дать каждому субъекту Российской Федерации. Разработать такой законопроект и обеспечить его принятие до конца года, когда заканчивается срок проведения эксперимента в шести регионах, поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 3 апреля.

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