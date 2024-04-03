В Совфеде предложили вернуться к вопросу расширения курортного сбора

Право вводить курортный сбор нужно дать каждому субъекту Российской Федерации. Разработать такой законопроект и обеспечить его принятие до конца года, когда заканчивается срок проведения эксперимента в шести регионах, поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 3 апреля.