Доха (WTA). 1-й круг. Калинская сыграет с Букшей, Шнайдер – с Паркс, Мирра Андреева встретится с Волынец, Александрова – с Радукану

Сетка турнира здесь. Qatar TotalEnergies Open 2025 Доха, Катар 9 – 15 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Первый круг Кристина Букша (Испания) Анна Калинская (Россия) Дата проведения 9 февраля, 14.
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