Врачи перечислили три ошибки во время ужина, способные вызвать инфаркт

Заметен рост числа пациентов, страдающих от фибрилляции предсердий, с каждым годом, отмечают медики. Фибрилляция предсердий представляет собой хаотическую активность предсердий, проявляющуюся неправильным учащенным пульсом — более 120 ударов в минуту.
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