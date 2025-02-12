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Всё о женщинах

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ЕГЭ по профильной математике: что надо знать об экзамене

ЕГЭ по профильной математике: что надо знать об экзамене

ЕГЭ по профильной математике в 2025: даты проведения Досрочный период: 28 марта17 апреля (резервный день) Основной период: 27 мая20 июня, 23 июня (резервные дни) День для пересдачи: 4 июля Изменения в ЕГЭ по профильной математике в 2025 году В 2025 году изменений в заданиях по профильной математике нет.

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