ЕГЭ по профильной математике: что надо знать об экзамене

ЕГЭ по профильной математике в 2025: даты проведения Досрочный период: 28 марта17 апреля (резервный день) Основной период: 27 мая20 июня, 23 июня (резервные дни) День для пересдачи: 4 июля Изменения в ЕГЭ по профильной математике в 2025 году В 2025 году изменений в заданиях по профильной математике нет.