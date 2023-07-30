Число жертв непогоды в Приволжье выросло до десяти человек

Число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе выросло до десяти человек, 76 пострадали. «Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — заявили в министерстве.
Число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе выросло до десяти человек, 76 пострадали. «Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — заявили в министерстве.
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