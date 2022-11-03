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Алешин о танцах на льду: «После олимпийского сезона всегда уходило много пар. Нельзя назвать это кризисом, это новая страница»

Бывший российский фигурист Кирилл Алешин, выступавший в танцах на льду с Анастасией Скопцовой, рассказал о начале тренерской карьеры.

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