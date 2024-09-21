Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде и остался с поясом IBF

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (22-2) и Энтони Джошуа (28-4).
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