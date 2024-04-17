В Перми началась проверка после массового увольнения пожарных

На работу пришлось выйти начальникам отделов и заместителям директоров.Прокуратура начала проверку на месте по факту массового увольнения сотрудников пожарной части № 115 в Добрянке Пермского края, где с начала 2024 года уволились 22 человека.
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