Пушков: в Ватикане Трамп показал Макрону, что не поддерживает провоенный блок

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался по поводу происшествия с участием французского лидера Эммануэля Макрона и его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, которое произошло во время поездки устроенного ватиканскими властями переговорного процесса.