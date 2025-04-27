Пушков: в Ватикане Трамп показал Макрону, что не поддерживает провоенный блок

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался по поводу происшествия с участием французского лидера Эммануэля Макрона и его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, которое произошло во время поездки устроенного ватиканскими властями переговорного процесса.
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