На Ямале полицейские провели рейд по мигрантам

В Ноябрьске и Надыме (ЯНАО) полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по мигрантам. Только в Ноябрьске выявлено 35 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии