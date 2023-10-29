Запрет импорта рыбной продукции и морепродуктов из Норвегии позволит российским компаниям занять место на внутреннем рынке, заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили.
Посол РФ в Осло отметил пользу введения запрета на ввоз рыбы из Норвегии
Комментарии
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N
Natalia
Давно пора.Все только и пишут о полезной и здоровой пище,но сюда,как правило,входит рыбка.А цены на нее весьма,,кусачие,,Пора вспомнить какие рыбопромышленные и рыбодобывающие производства были,и в каком забвении это сейчас
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3 н.
лл
лина любимцева
ВСЯ "рыба из Норвегии" на самом деле выловлена российскими рыболовецкими судами по российским квотам, а потом сдана в Норвегии, за валюту. Потом Норвегия эту самую рыбу поставляет в Россию , но уже дороже. ПОЧЕМУ не контролируется сдача рыбы Северным флотом в Россию?!! Что, многие кормятся от этого? "Рыбные короли"... Помню, ругалась в нете с одним таким "рыбаком. Он сказал, что рыба ЕГО, ОН ВЫЛОВИЛ ЭТУ РЫБУ!! Поэтому сколько хочет и кому хочет, тому и сдает. А я говорила, что раз он выловил рыбу по российским квотам, то обязан сдавать рыбу в России.
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3 н.
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