Тверская кондитерская фабрика «Славконд» присоединилась к национальному бренду «Сделано в России»

Тверская кондитерская фабрика «Славконд» присоединилась к программе поддержки отечественных брендов и получила право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия «Сделано в России», который является официальным признанием достижений и высокого качества отечественной продукции, поставляемой на экспорт, повышает её узнаваемость на международных рынках.