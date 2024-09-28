Тверская кондитерская фабрика «Славконд» присоединилась к национальному бренду «Сделано в России»

Тверская кондитерская фабрика «Славконд» присоединилась к программе поддержки отечественных брендов и получила право маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия «Сделано в России», который является официальным признанием достижений и высокого качества отечественной продукции, поставляемой на экспорт, повышает её узнаваемость на международных рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии