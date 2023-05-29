smi.today

4 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Челябинске снова помутнеет вода

В Челябинске снова помутнеет вода

В Челябинске продолжается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 31 мая по 2 июня планируется С 31 мая по 2 июня планируется производить переключение подающих магистральных водоводов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх