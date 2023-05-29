В Челябинске снова помутнеет вода

В Челябинске продолжается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 31 мая по 2 июня планируется С 31 мая по 2 июня планируется производить переключение подающих магистральных водоводов.
В Челябинске продолжается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 31 мая по 2 июня планируется С 31 мая по 2 июня планируется производить переключение подающих магистральных водоводов.
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