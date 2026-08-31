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Нижегородская правда

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Врач Наталья Савицкая объяснила, как уберечь подростка от лишнего веса

Врач Наталья Савицкая объяснила, как уберечь подростка от лишнего веса

Начало нового учебного года – стресс для каждого родителя. С одной стороны, закупка формы и канцтоваров позади, с другой начинаются другие проблемы.

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