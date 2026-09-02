Рубио признался, что привело главу ЦРУ Рэтклиффа в Москву в августе

Поездка Джона Рэтклиффа в столицу России вызвала неоднозначные трактовки по обе стороны океана.Госсекретарь США Марко Рубио в среду охарактеризовал августовский визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву как рядовое мероприятие, не выходящее за рамки обычной дипломатической практики.