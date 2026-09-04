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Газета.ру

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Биохимик Дивинская: следует есть не более трех банок сардин в неделю

Биохимик Дивинская: следует есть не более трех банок сардин в неделю

Без вреда для здоровья можно есть около двух-трех стандартных банок сардин в неделю. Об этом газете «Известия» сообщили биохимик, психолог РПП Анна Дивинская и врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

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